Bu dosyalara dikkat! Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar

Ali Taha Koç, en sık kullanılan uzantıların da ses dosyalarında ".mp3," video dosyalarında ".mp4", görüntü dosyalarında ".jpg, .jpeg ve .png", ofis ve doküman dosyalarında ".doc, .xls, .ppt, .txt", ".docx, .xlsx, .pptx ve .pd" olduğunu söyledi.