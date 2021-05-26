Bu dosyalara dikkat! Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar
Siber saldırganların zararlı yazılımları hedeflerine ulaştırmak için sık kullanılan dosya tiplerini tercih ettiği, 2020'de web üzerinden en çok '.exe', e-posta yoluyla ise '.doc' uzantılı dosyalar aracılığıyla zararlı yazılım gönderildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, siber saldırılarda kullanılan yöntemlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Koç, genellikle dosya isminde noktadan sonra görünür olan uzantıların, bunların çalıştırılabilmesi, yürütülebilmesi ve tanınmasında etkin rol oynadığını ifade etti.
Ali Taha Koç, en sık kullanılan uzantıların da ses dosyalarında ".mp3," video dosyalarında ".mp4", görüntü dosyalarında ".jpg, .jpeg ve .png", ofis ve doküman dosyalarında ".doc, .xls, .ppt, .txt", ".docx, .xlsx, .pptx ve .pd" olduğunu söyledi.
Koç, web uygulama dosyalarında ".html, .php ve .asp", çalıştırılabilir dosyalarda ise ".apk ve .exe" gibi uzantıların kullanıldığını bildirdi.
Saldırganların, zararlı yazılımları farklı dosya tiplerine gizleyerek hedeflerine ulaşmaya çalıştıkları uyarısında bulundu.