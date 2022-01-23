Bu daha bir şey değil! Meteoroloji uyardı daha da artacak 20 cm’ye ulaşacak İstanbul, Sakarya, Bursa...
Soğuk ve karlı hava tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışının devamının geleceğini açıkladı. Bugün Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde kar kalınlığının 20 cm'ye kadar ulaşabileceğini duyurdu. İstanbul'da da durum farklı değil bugün ve önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı etkili olacak. Öte yandan sıcaklık sıfırın altında olacak. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji ve uzmanların uyarılarının ardından Türkiye'de beklenen kar yağışı başladı. Birçok şehir karlar altında. Özellikle yeni sistem ile dün gece itibari ile daha da yoğun hissedilen soğuk ve kar yağışı daha da etkisini artıracak. Bugün sabah saatlerinden itibaren Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçları için çığ uyarısında bulunulurken hava sıcaklığının ise mevsim normalleri altında olduğu bildirildi.
İstanbul'a yeni uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için de yeni bir uyarı yaptı. Gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte bu akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü olmasının beklendiği bildirildi.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.