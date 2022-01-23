Bu daha bir şey değil! Meteoroloji uyardı daha da artacak 20 cm’ye ulaşacak İstanbul, Sakarya, Bursa...

Meteoroloji ve uzmanların uyarılarının ardından Türkiye'de beklenen kar yağışı başladı. Birçok şehir karlar altında. Özellikle yeni sistem ile dün gece itibari ile daha da yoğun hissedilen soğuk ve kar yağışı daha da etkisini artıracak. Bugün sabah saatlerinden itibaren Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.