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Bu da 'komiser Kılıçdaroğlu'... Gören herkes o sanıyor: Kardeşi benim kadar benzemiyor

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Bu da 'komiser Kılıçdaroğlu'... Gören herkes o sanıyor: Kardeşi benim kadar benzemiyor

AMASYA'da bir adam, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Emekli komiser olan o adamın, bir güvenlikle ve torunuyla ilgili 'benzerlik' anısı dikkat çekti.

Bu da 'komiser Kılıçdaroğlu'... Gören herkes o sanıyor: Kardeşi benim kadar benzemiyor

Ankara’ya her gittiğinde gören bazı belediye çalışanlarının ve vatandaşların Kılıçdaroğlu sandığı Piroğlu bu durumdan memnun olduğunu söylüyor.

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Bu da 'komiser Kılıçdaroğlu'... Gören herkes o sanıyor: Kardeşi benim kadar benzemiyor

Türk Polis Teşkilatı'nda 30 yıl aktif görev yapan emekli başkomiser Piroğlu, gününün büyük bölümünü oğluna ait oto galeride geçiriyor. Çay içmeyi çok sevdiği gibi zaman zaman eline aldığı sazını da çalmaktan keyif alıyor.

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Bu da 'komiser Kılıçdaroğlu'... Gören herkes o sanıyor: Kardeşi benim kadar benzemiyor

Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetilmeye alıştığını belirten 72 yaşındaki Piroğlu, “Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum” dedi.

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Bu da 'komiser Kılıçdaroğlu'... Gören herkes o sanıyor: Kardeşi benim kadar benzemiyor

Ankara’da sebze haline gittiğinde girişte kendisini gören güvenlik görevlisinin Kılıçdaroğlu sanıp paniklediğini ve günlük hayatta çok sayıda kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlatan evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Piroğlu  “Ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim' diyorum. Yine de fotoğraf çektirmek istiyorlar." dedi.

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