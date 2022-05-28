Bu buğday tam 7 bin yıllık! Arkeolojik kazı sırasında bulundu

“MALİYETİ DİĞER BUĞDAYLARA GÖRE AZ, VERİMİ ÇOK YÜKSEK”

Özkan Yıldırım maliyetin diğer buğdaylara göre az, verimin ise yüksek olduğunu söyledi: Yıldırım şöyle konuştu:



Kazı çalışmasında bir küp bulunmuş 7 bin yıllık, içerisinde buğdayda çıkmış, orada bir mühendis ekmiş, ekince de boy ve başak olarak farklı olduğunu görmüş. Her bölgeye bir avuç verdi, bizde 100 kilogram burada 250 dönüme ektik, 150 dekar daha ayrı bölgelerde ektik.