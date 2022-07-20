Bu bölgelere henüz ayak basılmadı! İşte dünya üzerinde tam olarak keşfedilmeyen 10 yer!

2- Namibya

Namibya, Afrika’da nüfusun çok olduğu bir ülkedir. Saklı güzellikleriyle insanı baştan çıkaran Namibya toprakları pek katı kurallarla korunur. Bu sebepten ötürü keşfedilmeyen pek çok bölge mevcut. Bu bölgelerin çok gizemli olan yeri ise Kalahari Çölü’dür.