Bu bölgelere henüz ayak basılmadı! İşte dünya üzerinde tam olarak keşfedilmeyen 10 yer!
Şu ana kadar keşfedilmemiş veya gidilmeye cesaret edilmemiş dünya üzerinde oldukça fazla bölge bulunuyor. Peki bu bölgeler neden henüz tam anlamıyla çözülmedi? İşte detaylar...
Dünya üzerinde keşfedilmiş ve İlginç olan yerlerin yanı sıra henüz ayak bile basılmayan oldukça fazla bölge bulunuyor. İşte ne bilim adamlarının, ne de yetkililerin henüz gitmediği veya gitmeye korktuğu dünya üzerindeki bütünüyle keşfedilmemiş 10 bölge...
1- Amazon Yağmur Ormanları
Amazon yağmur ormanları adıyla geçen bölgede 40.000 ağaç türü, 2.000 kuş türü ve bunun yanı sıra memeli hayvan, 2.200 kadar balık türü ve 128.843 tür omurgasız hayvanlar vardır. Dünyada en çok türe sahip bir ormandır. Fakat 5,5 milyon kilometre kareye düşen bir alanda insanların ayağını basmadığı bölgeler bulunuyor.
2- Namibya
Namibya, Afrika’da nüfusun çok olduğu bir ülkedir. Saklı güzellikleriyle insanı baştan çıkaran Namibya toprakları pek katı kurallarla korunur. Bu sebepten ötürü keşfedilmeyen pek çok bölge mevcut. Bu bölgelerin çok gizemli olan yeri ise Kalahari Çölü’dür.
3- Grönland Buz Tabakası
Atlas Okyanusu kuzeyinde bulunan Grönland buz tabakası, 2,2 kilometre kare alanıyla kuzey kutbunda bulunan en geniş buz örtüsüdür. Bu adanın %80 bölümü buzdur. Buz tabakası 3 kilometre kalınlığında olduğundan, insanların bu alanı araştırması pek mümkün olmuyor.