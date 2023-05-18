Bu bir mucize! Kolombiya'da 17 gün önce düşen uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu! En küçüğü 11 aylık

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve dün enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu bildirildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu Guaviare'de düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç." ifadesini kullandı.