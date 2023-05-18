Bu bir mucize! Kolombiya'da 17 gün önce düşen uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu! En küçüğü 11 aylık
KOLOMBİYA'daki uçak kazasında bir mucize yaşandı. 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve dün enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu bildirildi. Kurtulan çocuklardan en küçüğünün 11 aylık olduğu açıklandı.
Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve dün enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu bildirildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu Guaviare'de düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç." ifadesini kullandı.
11 aylık bebek de hayatta
Düşen uçakta "mucize" sonucu hayatta kalan 11 aylık bebeğin de olduğu, kardeşlerin ormanda tespit edildiği belirtildi.
13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığı ve 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı.
Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.