Bu barışma Meedo'ya pahalıya patladı! Şeyma Subaşı'na aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, çalkantılı aşk hayatıyla en çok konuşulan isimlerden biri... Mısırlı milyarder sevgilisiyle uzun soluklu ilişkisinin bitmesinin ardından tüm dikkatler Subaşı'nda toplanmıştı. Sosyal medya fenomeninin adı başka isimlerle yan yana gelmişti. Şimdi ise Mısırlı sevgilisiyle barışmasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sevgilisi Meedo'nun, Şeyma Subaşı'na barışma hediyesi olarak aldığı saatin fiyatını suyanlar kulaklarına inanamadı.