Bu barışma Meedo'ya pahalıya patladı! Şeyma Subaşı'na aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı!
Şeyma Subaşı, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı ilişkinin bitmesinden sonra adı başkalarıyla anılmıştı. Acun Ilıcalı ile, arkadaşının teknesinde objektiflere yansıyan tartışmaları ise çok konuşulmuştu. Subaşı, şimdi ise Mısırlı sevgilisiyle barışmasıyla bombayı patlattı. Bu barışma Meedo'ya pahalıya patladı. Şeyma Subaşı'na aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, çalkantılı aşk hayatıyla en çok konuşulan isimlerden biri... Mısırlı milyarder sevgilisiyle uzun soluklu ilişkisinin bitmesinin ardından tüm dikkatler Subaşı'nda toplanmıştı. Sosyal medya fenomeninin adı başka isimlerle yan yana gelmişti. Şimdi ise Mısırlı sevgilisiyle barışmasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sevgilisi Meedo'nun, Şeyma Subaşı'na barışma hediyesi olarak aldığı saatin fiyatını suyanlar kulaklarına inanamadı.
Şeyma Subaşı'na milyonluk bir armağan daha... Mısırlı Mohammed Alsaloussi, barışma hediyesi olarak ünlü fenomene 1 milyon 800 bin TL değerinde dünyaca ünlü markaya ait bir saat aldı.
Şeyma Subaşı, bir süredir ayrı kaldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı; hediyeyi kaptı!