Bu ayakkabı hangi renk? Herkes farklı bir şey söylüyor eğer yeşil-gri görüyorsanız...

Öte yandan Dikey-Yatay yanılsama muhtemelen karşılaşabileceğiniz, görsel açıdan en basit optik yanılsamalardan biridir. Şekilde gördüğünüz gibi yatay ve dikey olmak üzere iki adet çizgi vardır ve dikey çizgi, yatayın tam orta noktasına sabitlenmiştir.



- Aslında cetvel ile ölçüldüğünde aynı boyuta sahip olan bu çizgilerden dikey olanını daha uzun olarak algılarız. Bu illüzyonun sebebi tam olarak bilinmese de, düşey çizginin derinlik algılımızı tetiklediği düşünülmektedir.