Bu ayakkabı hangi renk? Herkes farklı bir şey söylüyor eğer yeşil-gri görüyorsanız...
Türk ekonomist ve akademisyen İbrahim Mustafa Turhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir görsel, sosyal medyayı ikiye böldü. Fotoğraftaki ayakkabının hangi renk olduğu, kişiye göre değişti.
Sosyal medyada yayılan bazı illüzyonlar kişilerin kafasını karıştırmakla kalmıyor, kişinin beyninin nasıl çalıştığı hakkında da fikir sahibi yapıyor. Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü'nün paylaştığı bir ayakkabı görseli de bunlardan birisi.
Paylaşılan fotoğrafı hangi renk görüyorsanız, sağ ya da sol beyninizin baskın olduğu ortaya çıkıyormuş. Fotoğraftaki ayakkabıyı pembe-beyaz görüyorsanız sağ, yeşil-gri görüyorsanız sol beyniniz baskınmış.
- Sağ beyin (duygusal düşünme, sanat yeteneği, yaratıcılık, hayal gücü)
- Sol beyin (analitik düşünme, sayısal yetenek, mantık, bilim)
Öte yandan Dikey-Yatay yanılsama muhtemelen karşılaşabileceğiniz, görsel açıdan en basit optik yanılsamalardan biridir. Şekilde gördüğünüz gibi yatay ve dikey olmak üzere iki adet çizgi vardır ve dikey çizgi, yatayın tam orta noktasına sabitlenmiştir.
- Aslında cetvel ile ölçüldüğünde aynı boyuta sahip olan bu çizgilerden dikey olanını daha uzun olarak algılarız. Bu illüzyonun sebebi tam olarak bilinmese de, düşey çizginin derinlik algılımızı tetiklediği düşünülmektedir.
Peki ya bu iki Pizza Kulesi de paralel, hatta aynı fotoğrafın yan yana konulmuş hali ancak birisi diğerinden daha yamuk görünüyor.