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Bu arabalar sayılı adette üretildi! İşte fiyatı dudak uçuklatan en pahalı 50 araba

Bu arabalar sayılı adette üretildi! İşte fiyatı dudak uçuklatan en pahalı 50 araba

Pahalı ve lüks araba dendiğinde akıllara genellikle birkaç marka geliyor. Ancak dünya üzerinde hem oldukça lüks hem de fiyatı bir hayli pahalı olan birçok araba modeli bulunuyor. İşte sayılı adette üretilen dünyanın en pahalı 10 arabası...

Bu arabalar sayılı adette üretildi! İşte fiyatı dudak uçuklatan en pahalı 50 araba

Dünya üzerinde birçok lüks ve pahalı araba bulunuyor. Bu araçların birçoğu hemen hemen herkes tarafından bilinse de, bazılarının ismi çok az kişi tarafından biliniyor.

 İşte fiyatlarıyla dudak uçuklatan ve dünya üzerinde sayılı adette üretilen en lüks ve pahalı 50 otomobil.

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Bu arabalar sayılı adette üretildi! İşte fiyatı dudak uçuklatan en pahalı 50 araba

DRAKO GTE

1.2 miilyon dolar

251
Bu arabalar sayılı adette üretildi! İşte fiyatı dudak uçuklatan en pahalı 50 araba

De Tomaso P72

1.3 milyon dolar

351
Bu arabalar sayılı adette üretildi! İşte fiyatı dudak uçuklatan en pahalı 50 araba

Ferrari LaFerrari

1.4 milyon dolarla

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