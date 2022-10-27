Bu arabalar sayılı adette üretildi! İşte fiyatı dudak uçuklatan en pahalı 50 araba
Pahalı ve lüks araba dendiğinde akıllara genellikle birkaç marka geliyor. Ancak dünya üzerinde hem oldukça lüks hem de fiyatı bir hayli pahalı olan birçok araba modeli bulunuyor. İşte sayılı adette üretilen dünyanın en pahalı 10 arabası...
Dünya üzerinde birçok lüks ve pahalı araba bulunuyor. Bu araçların birçoğu hemen hemen herkes tarafından bilinse de, bazılarının ismi çok az kişi tarafından biliniyor.
İşte fiyatlarıyla dudak uçuklatan ve dünya üzerinde sayılı adette üretilen en lüks ve pahalı 50 otomobil.
151
DRAKO GTE
1.2 miilyon dolar
251
De Tomaso P72
1.3 milyon dolar
351
Ferrari LaFerrari
1.4 milyon dolarla
451