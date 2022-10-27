Bu arabalar sayılı adette üretildi! İşte fiyatı dudak uçuklatan en pahalı 50 araba

Dünya üzerinde birçok lüks ve pahalı araba bulunuyor. Bu araçların birçoğu hemen hemen herkes tarafından bilinse de, bazılarının ismi çok az kişi tarafından biliniyor.

İşte fiyatlarıyla dudak uçuklatan ve dünya üzerinde sayılı adette üretilen en lüks ve pahalı 50 otomobil.