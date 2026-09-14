Brüksel’de camiye alçak saldırı! Bakanlıktan açıklama geldi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de El Mouahidine Camisi'nin kepenklerine Nazilerin simgesi gamalı haç çizildi. Belçika hükümeti, saldırıyı "alçakça bir eylem" olarak nitelendirerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Brüksel'in Laeken bölgesindeki El Mouahidine Camisi'nin kepenklerine sprey boyayla Nazilerin simgesi gamalı haç çizildi.

CAMİ SALDIRISIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, olayı şiddetle kınayarak Brüksel savcılığının olay hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Brüksel Bölge Hükümeti Yerel Yönetimler Bakanı Ahmed Laaouej de İslam karşıtı bu saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

Laaouej ve Brüksel Belediyesinde "bayındırlık, uluslararası dayanışma ve din işlerinden sorumlu" encümen üyesi Khalid Zian, saldırının hedefi olan camiyi ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

'BİR CAMİYE SALDIRMAK, MÜSLÜMANLARIN TAM KALPLERİNİ HEDEF ALMAKTADIR'

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, saldırının ardından X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir camiye saldırmak, Müslüman yurttaşlarımızın inanç ve kimlikleri üzerinden tam kalplerini hedef almaktır." ifadesini kullandı.

BELÇİKA İÇİŞLERİ BAKANI: ALÇAKÇA BİR EYLEM

Belçika'da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi), ırkçılık ve antisemitizme müsamaha gösterilmeyeceğini kaydeden Quintin, "Bu alçakça eyleme karşı, caminin cemaatine ve Belçika'daki tüm Müslüman topluluğa tam destek veriyoruz." ifadesine yer verdi.

Quintin, faillerin bulunması için soruşturmanın sürdüğünü aktararak adaletin "ibretlik şekilde" tecelli etmesi gerektiğini vurguladı.

Belçika'da 4 Eylül'de de Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi İslam karşıtı saldırının hedefi olmuş, olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.