Britney Spears'ın sevgilisi "bebeğimiz hazır olduğunda gelecek" dedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın sevgilisi Sam Asghari, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bebek sevinci, sarsıcı bir haberle son bulmasının ardından bir röportaj vererek konuyla ilgili konuştu. Asghari, Spears'a evlenme teklif etmek için seçtiği yüzükten özel hayatlarına kadar samimi açıklamalar yaptı...
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, kendisinden 13 yaş küçük nişanlısı oyuncu Sam Asghari, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları üzüntüyü GQ Dergisi'ne verdiği röportajında anlattı.
Asghari, "Bu konuda olumluyuz, bu birçok insanın başına gelen bir şey. Birinden duyduğum çok güzel bir şey, 'bebeğin hazır olduğunda geleceğiydi.' Kadın bedeni çok harika ve genel olarak insan vücudu o kadar güzel ki, kendi kendini iyileştiriyor. Ve gerçekten de 'bebek hazır olduğunda' bu doğru zaman olacak" diye ekledi.
Asghari ayrıca, her zaman genç bir baba olmak istediğini dile getirdi ve çocuk yapmayı 'hayatın neşesi' olarak nitelendirdi.
Güzel şarkıcı bebeğini kaybettiğini Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurmuştu.