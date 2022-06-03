Britney Spears'ın sevgilisi "bebeğimiz hazır olduğunda gelecek" dedi

Asghari, "Bu konuda olumluyuz, bu birçok insanın başına gelen bir şey. Birinden duyduğum çok güzel bir şey, 'bebeğin hazır olduğunda geleceğiydi.' Kadın bedeni çok harika ve genel olarak insan vücudu o kadar güzel ki, kendi kendini iyileştiriyor. Ve gerçekten de 'bebek hazır olduğunda' bu doğru zaman olacak" diye ekledi.