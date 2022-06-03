Brezilyalı oyuncu Jessica May muradına erdi Türk vatandaşı oldum dedi pozunu paylaştı
Yeni Gelin dizisiyle adından söz ettiren Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May, önceki gün bir etkinlikte objektiflere yansıdı. "Artık Türk vatandaşı kimliğim elimde!" diyen oyuncu, son derece gururlu olduğunu dile getirdi...
Geçtiğimiz yıllarda "Yeni Gelin" dizisiyle Türkiye'de şöhreti yakalayan Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May, kendisini sevindiren o haberi basın mensuplarıyla paylaştı.
Brezilyalı oyuncu, Türk vatandaşı olduğunu telefonunun arkasındaki kimliğiyle gösterdi.
Son derece gururlu olduğunu söyleyen May, ayrıca Brezilya'da kaldığı süre içerisinde delta varyantına yakalandığını belirtti.
May, "Tüm aile, akraba hepimiz delta varyantına yakalandık. Zor bir süreç atlattık." dedi.
May, üç ay önce Türk vatandaşlığını aldığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da duyurmuştu.