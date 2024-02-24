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Brezilyalı genç yıldızın sevgilisi cinsel ilişki sırasında öldü! İşte ölüm nedeni

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Brezilyalı genç yıldızın sevgilisi cinsel ilişki sırasında öldü! İşte ölüm nedeni

BREZİLYA ekibi Corinthians'ın U 20 takımında forma giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun 19 yaşındaki kız arkadaşı, Filho ile girdiği cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Brezilyalı genç yıldızın sevgilisi cinsel ilişki sırasında öldü! İşte ölüm nedeni

Brezilya ekibi Corinthians takımının U 20 formasını giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile kendi evinde ilişkiye girdiği sırada fenalaştı.

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Brezilyalı genç yıldızın sevgilisi cinsel ilişki sırasında öldü! İşte ölüm nedeni

Dimas, eve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızın defalarca kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

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Brezilyalı genç yıldızın sevgilisi cinsel ilişki sırasında öldü! İşte ölüm nedeni

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Livia, hayatını kaybetti.

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Brezilyalı genç yıldızın sevgilisi cinsel ilişki sırasında öldü! İşte ölüm nedeni

Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

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