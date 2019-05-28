Brezilya'da uçak düştü! Gabriel Diniz hayatını kaybetti

Brezilya'da Piper PA-28-180 tipi küçük uçak düştü. Uçakta bulunan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ve 2 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Brezilya'nın Sergipe eyaletinde bulunan Estancia şehrinde düştü. Yerel medya, uçakta bulunan ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ile birlikte iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.