Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın evlenecekleri iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Brad Pitt (56) ile Jennifer Aniston'ın (51) SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) sahne arkasındaki yakınlaşmasının yankıları halen sürmeye devam ediyor. Bir süredir gizlice görüştükleri konuşulan eski çiftin, yıldırım nikahı kıyacakları iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Bu yıl 26'ncısı düzenlenen SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, Hollywood'un eskiden evli olan gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın sahne arkasındaki eğlenceli yakınlaşmaları oldu.
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İkilinin 2005'te boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Aniston'ın Pitt'e dokunduğu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı.
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İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; hayranlarının gönlünden geçen gerçek oldu.
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O günden sonra gizlice görüşen çiftin aşkı alevlendi.
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