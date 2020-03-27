Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın evlenecekleri iddiası gündeme bomba gibi düştü!

İkilinin 2005'te boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Aniston'ın Pitt'e dokunduğu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı.