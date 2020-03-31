Brad Pitt ile Jennifer Aniston çiftinden evlilik iddialarına cevap geldi

Gelişmelerin ardından iki oyuncunun sözcüsünden de evlilik hazırlıklarında olduklarına dair çıkan haberlere yalanlama geldi. Pitt ve Aniston'ın sözcüleri People dergisine verdikleri demeçlerde eski çiftin sadece arkadaş olduğunu aralarında romantik bir ilişki bulunmadığını söyledi.



