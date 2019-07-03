Brad Pitt Hollywood'dan elini eteğini çekmeye hazırlanıyor! ''Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu''
Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya basımına kapak oldu. Pitt'in Hollywood hakkında yaptığı açıklamaları ise olay oldu. Pitt, Hollywood'dan elini eteğini çekiyor mu?
Hollywood'un gözde oyuncusu Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya basımına kapak olarak açıklamalarda bulundu. Derginin Temmuz-Ağustos 2019 sayısı için röportaj da veren 55 yaşındaki Oscar’lı aktör, Hollywood’dan elini çekmeye hazırlandığını ima ederek, “Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu” ifadesini kullandı.
Pitt, “Prodüksiyon tarafındayken kamera arkasındayım ve bundan çok zevk alıyorum. Ama bu işi yapmam git gide azalıyor. Genel olarak bunun daha genç erkek oyunu olduğuna inanıyorum. Daha yaşlı karakterler için önemli bir iş yok” dedi.
Yakışıklı oyuncu Pitt, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Sinemanın geleceğinin ne olduğunu, hangi şekle gireceğini merak ediyorum. İnternet yayın platformlarını gerçekten takdir ediyorum, çünkü daha fazla sayıda kaliteli proje yapıldığını görüyoruz.
Daha fazla yazar, yönetmen ve aktörün iş yaptığını görüyoruz. Bu durum ne kadar çok yetenekli insan olduğunu anlatıyor.''