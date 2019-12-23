Boyun ağrısına ne iyi gelir diyenlerin derdine derman 9 öneri!

Boyun, insan vücudunda en korumasız bölgelerin başında yer alıyor. Gerek günlük yaşamda, gerekse iş hayatımızda sağlık kalitemizi, en az bel sorunları kadar olumsuz etkiliyor. İnsanların yaklaşık üçte ikisi, hayatlarının bir döneminde boyun bölgesinde bir sorunla karşılaşıyor. Hayatımıza yeni nesil iletişim cihazlarının girmesiyle beraber bu sorunun giderek artış gösterme eğilimde. Omurga sağlığı insanın yaşam kalitesinin en önemli anahtarı, Ancak, iş dünyasında devamlı ekran karşısında olmak veya cep telefonlarından sağlanan iletişim sırasında, hem boyun, hem de üst sırt bölgesinde, ağrı ve duruş sorunları karşımıza çıkıyor. Oysa ki işyerinde boyun sağlığını korumanın basit yolları var. İşte bunlardan bir kaçı...