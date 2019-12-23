Boyun ağrısına ne iyi gelir diyenlerin derdine derman 9 öneri!
Boyun ağrısı nasıl geçer, boyun ağrısı neden olur diye arayanlar hayatınızda yapacağınız bir kaç değişiklik ile boyun ağrılarından kurtulabilirsiniz. Özellikle ofis çalışanları ve öğrencileri etkileyen boyun ağrılarının geçmesini istiyorsanız ofis ortamınızı, sandalyenizi, bilgisayar ve telefon kullanırken ki pozisyonlarını değiştirmelisiniz.
Boyun, insan vücudunda en korumasız bölgelerin başında yer alıyor. Gerek günlük yaşamda, gerekse iş hayatımızda sağlık kalitemizi, en az bel sorunları kadar olumsuz etkiliyor. İnsanların yaklaşık üçte ikisi, hayatlarının bir döneminde boyun bölgesinde bir sorunla karşılaşıyor. Hayatımıza yeni nesil iletişim cihazlarının girmesiyle beraber bu sorunun giderek artış gösterme eğilimde. Omurga sağlığı insanın yaşam kalitesinin en önemli anahtarı, Ancak, iş dünyasında devamlı ekran karşısında olmak veya cep telefonlarından sağlanan iletişim sırasında, hem boyun, hem de üst sırt bölgesinde, ağrı ve duruş sorunları karşımıza çıkıyor. Oysa ki işyerinde boyun sağlığını korumanın basit yolları var. İşte bunlardan bir kaçı...
Yetişkinlerde baş ağırlığı yaklaşık olarak 9 kilogramdır. Başımız ne kadar öne doğruysa boyun kaslarında gerilmeler ve eklemlerde oluşan baskı da o derecede artmaktadır. Boynun, yaklaşık olarak 60 derecelik öne bükülmesi boyunda 8-10 yaşında bir çocuk taşımaya eş değer bir yük oluşturmaktadır. Sağlıklı boynun ilk kuralı, dik olarak yer alan baş duruşudur.
Ofis çalışanlarında, çalışırken koltuk ve masa yüksekliğinin, kişinin boyuna ve kilosuna göre ayarlanması kişinin duruşunu olumlu yönde etkiler.
Eğer ağır işlerde çalışıyorsak ve boyun bölgesine aşırı yükleniyorsak, mutlaka bu bölgeyi kuvvetli tutacak bir ev egzersiz programına sahip olmalıyız.