Böylesini kimse görmedi depremde yürüyen ev 30 santim yüksekte duruyor

MTA ekipleri de çok şaşırdı

O gece annesi ve kardeşleri ile birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 santimetre havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeye incelemeye gelen MTA ekiplerinin de çok şaşırdığını söyledi.