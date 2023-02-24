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Böylesini kimse görmedi depremde yürüyen ev 30 santim yüksekte duruyor

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Böylesini kimse görmedi depremde yürüyen ev 30 santim yüksekte duruyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem Adıyaman’da bir köyde bulunan evi temelden 30 santim kaldırarak, 2 metre ileriye taşıdı.

Böylesini kimse görmedi depremde yürüyen ev 30 santim yüksekte duruyor

Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde Atmaca ailesi 6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi yaşayanlardandı.

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Böylesini kimse görmedi depremde yürüyen ev 30 santim yüksekte duruyor

 2 katlı evin temelinin hemen önünden geçen fay hattı depremin izlerini ortaya koyarken, evi temelden 30 santimetre kaldırıp iki metre ileriye taşıdı.

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Böylesini kimse görmedi depremde yürüyen ev 30 santim yüksekte duruyor

MTA ekipleri de çok şaşırdı

O gece annesi ve kardeşleri ile birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 santimetre havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeye incelemeye gelen MTA ekiplerinin de çok şaşırdığını söyledi.

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Böylesini kimse görmedi depremde yürüyen ev 30 santim yüksekte duruyor

Emin Atmaca, deprem gecesi, büyük ses ve sarsıntıya kalktıklarını anlatarak, “Çok ses ve gürültü vardı. Ev resmen yürüdü. 

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