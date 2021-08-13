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Böylesi görülmedi! Canlı yayında spikerin okuduğu haberi izleyenler şaştı kaldı: Özel hayatları...

Böylesi görülmedi! Canlı yayında spikerin okuduğu haberi izleyenler şaştı kaldı: Özel hayatları...

MEKSİKA'da uyuşturucu ve suç kartellerinin en tehlikelisi CJNG, son hamlesiyle dünyayı bir kez daha şoke etti.

Böylesi görülmedi! Canlı yayında spikerin okuduğu haberi izleyenler şaştı kaldı: Özel hayatları...

Günlerden pazartesiydi, saatler 21.59'u gösteriyordu. Meksika'nın en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Milenio Television'un haber sunucusu Azucena Uresti, her zamanki gibi kusursuz saçı ve makyajıyla gece bültenini sunmaya hazırdı.

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Böylesi görülmedi! Canlı yayında spikerin okuduğu haberi izleyenler şaştı kaldı: Özel hayatları...

Cep telefonunu ekip arkadaşlarından birine uzattı, en geniş gülümsemesiyle pozunu verdi ve çekilen fotoğrafı Twitter hesabına yükleyip yüz binlerce takipçisiyle paylaştı. "Her zaman olduğu gibi saat 22.00'de yayındayız" yazmıştı.

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Böylesi görülmedi! Canlı yayında spikerin okuduğu haberi izleyenler şaştı kaldı: Özel hayatları...

Her şey sıradandı: Nitekim 1 dakika sonra jenerik akmaya başladı ve haber bülteni başladı. Kısacası her şey çok sıradan görünüyordu. Ama aslında o gün hiç de sıradan olmayan bir durum yaşanmıştı.

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Böylesi görülmedi! Canlı yayında spikerin okuduğu haberi izleyenler şaştı kaldı: Özel hayatları...

Tehdit aldı: Uresti, sadece birkaç saat önce Meksika'nın en tehlikeli suçlularından biri olduğunu iddia eden bir kişiden ölüm tehdidi almıştı.

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