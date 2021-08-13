Böylesi görülmedi! Canlı yayında spikerin okuduğu haberi izleyenler şaştı kaldı: Özel hayatları...
MEKSİKA'da uyuşturucu ve suç kartellerinin en tehlikelisi CJNG, son hamlesiyle dünyayı bir kez daha şoke etti.
Günlerden pazartesiydi, saatler 21.59'u gösteriyordu. Meksika'nın en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Milenio Television'un haber sunucusu Azucena Uresti, her zamanki gibi kusursuz saçı ve makyajıyla gece bültenini sunmaya hazırdı.
Cep telefonunu ekip arkadaşlarından birine uzattı, en geniş gülümsemesiyle pozunu verdi ve çekilen fotoğrafı Twitter hesabına yükleyip yüz binlerce takipçisiyle paylaştı. "Her zaman olduğu gibi saat 22.00'de yayındayız" yazmıştı.
Her şey sıradandı: Nitekim 1 dakika sonra jenerik akmaya başladı ve haber bülteni başladı. Kısacası her şey çok sıradan görünüyordu. Ama aslında o gün hiç de sıradan olmayan bir durum yaşanmıştı.
Tehdit aldı: Uresti, sadece birkaç saat önce Meksika'nın en tehlikeli suçlularından biri olduğunu iddia eden bir kişiden ölüm tehdidi almıştı.