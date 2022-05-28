Böylesi görülmedi! 1,5 gün aç kaldı 15 metreden fazla yedi bakın ne kazandı

Görükle'de bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacılar; en çok böreği yemek için kıyasıya mücadele verdi. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. Yarışmada derece alan yarışmacılara ödülleri İkizler Börek sahibi Hasan Acar tarafından verildi.