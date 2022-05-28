Böylesi görülmedi! 1,5 gün aç kaldı 15 metreden fazla yedi bakın ne kazandı
BURSA'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasında yarışmacılar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Birincinin 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yediği yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.
Görükle'de bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacılar; en çok böreği yemek için kıyasıya mücadele verdi. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. Yarışmada derece alan yarışmacılara ödülleri İkizler Börek sahibi Hasan Acar tarafından verildi.
Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım.
Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım' dedi.