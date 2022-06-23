Böylesi duyulmuş bir olay değil! Hataylı iş insanını dolandıran eşi çıktı
HATAY'da geçtiğimiz yıl dünya evine giren iş insanı David Maltas ile A. Maltas, dolandırıcılık suçlaması ile mahkemelik oldu. İddiaya göre David Maltas, eşi tarafından 1 milyon liralık dolandırıldı.
Hatay'da yaşayan iş insanı David Maltas, eşi A. Maltas hakkında kendisini dolandırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
David Maltas'ın iddiasına göre A. Maltas, 1 milyon liralık altın, döviz ve bazı eşyalar ile birlikte kayıplara karıştı.
Kırıkhan ilçesinde yaşayan iş adamı David Maltas, geçen sene A. Maltas (22) ile evlendi. Maltas daha sonra eşine bir kuaför salonu açtı. İddiaya göre, David Maltas işi gereği yurt dışına çıktığı sırada eşi, kocasına ait 1 milyon lira değerinde altın, döviz ve eşyalarını alarak ilçeden ayrıldı. Davit Maltas, Hatay`a döndüğünde durumu öğrenince polise başvurdu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan A. Maltas`ın alışveriş yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Olayla ilgili konuşan David Maltas, "Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum ve bir an önce boşanmak istiyorum. Ortalama zararım 1 milyon TL. Bunların bir kısmı döviz, bir kısmı altın, bazı esnaftan da benim adımı kullanarak telefon almış. Bunların hepsinin iadesini istiyorum” dedi.