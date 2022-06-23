Böylesi duyulmuş bir olay değil! Hataylı iş insanını dolandıran eşi çıktı

Olayla ilgili konuşan David Maltas, "Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum ve bir an önce boşanmak istiyorum. Ortalama zararım 1 milyon TL. Bunların bir kısmı döviz, bir kısmı altın, bazı esnaftan da benim adımı kullanarak telefon almış. Bunların hepsinin iadesini istiyorum” dedi.