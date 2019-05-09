Böyle halı görülmedi! Dünyanın en büyük antik taban mozaiği...
Dünyanın en büyük tek parça antik taban mozaiği Antakya’da inşaat çalışmaları sırasında bulundu. 2010 yılında bir otel inşaatı sırasında Antik Roma dönemine ait mozaik bulunduğu ortaya çıktı.
Yerinde korunmasına karar verilen mozaik, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi’ne verildi.
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Mimarlığını Emre Arolat'ın yaptığı, Hilton Antakya Müze Otel inşaatında bulunan mozaikte kilim-halı motiflerine benzer desenler yer alıyor.
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Otelin, St. Pierre Kilisesi’ne yakın konumundaki sondaj kazıları sırasında ortaya çıkan eserin, dünyada bilinen en büyük tek parça antik taban mozaiği olduğu belirtiliyor.
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Haberin Arkeofili adlı Twitter hesabından paylaşılmasından sonra, 2007-2013 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ertuğrul Günay da kendi sosyal medya hesabından mozaiğin 2010’da bulunduğunu açıkladı.
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