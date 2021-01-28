BIST 1.495
DOLAR 7,35
EURO 8,93
ALTIN 440,54

Böyle çılgınlık görülmedi! Ölüm makinesi ile birlikte yüzdüler!

ABD'nin Hawaii eyaletinde bir grup araştırmacı, su altına inerek 6 metrelik beyaz köpek balığıyla yüzdüler. O anlar kameralara böyle yansıdı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde deniz yaşamı hakkında araştırma yapan One Ocean Diving organizasyonuna bağlı araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpek balığı ile yüzdü.

15

O anlar kameraya yansıdı. Görüntüde, araştırmacıların köpek balığı ile yan yana yüzdüğü, araştırmacılardan birinin yüzerken köpek balığının yüzgecine dokunduğu görüldü. 

25

O görüntüler binlerce kez izlendi.

35
45