Böyle cenaze töreni görülmedi! Kulüp başkanı davul, zurna ve trampet çalınarak uğurlandı
İhlas Haber Ajansı
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanının cenaze töreninde davul zurna ve trampet çalındı. İşte o ilginç anlar...
Gözlükule Mahallesi'ndeki 21 Kasım günü Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında 33 AIT 093 plakalı hafif ticari aracına binen Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç (44), silahlı saldırıya uğradı.
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Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralı Tuncay Gengeç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi.
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