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Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunu 202 bin liraya sattı

Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunu 202 bin liraya sattı

ÇİN'de akıl almaz bir olay yaşandı. Bir baba, boşandığı eşiyle arasındaki tartışmayı bitirmek için öyle bir yol seçti ki herkesin tüylerini diken diken etti.

Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunu 202 bin liraya sattı

Çin'de film senaryolarını aratmayan bir olay ortaya çıktı. Yerel medyanın haberine göre, ülkenin Zhejiang eyaletinde Se adındaki bir babanın boşanmış eşinden olan 2 yaşındaki oğlunu para karşılığı sattığı belirtildi.

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Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunu 202 bin liraya sattı

Boşanmanın ardından oğlunun velayetini alan kişinin, eski eşiyle sürekli tartıştığı ve hayatını kolaylaştırmak için oğlunu satmaya karar verdiği ifade edildi.

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Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunu 202 bin liraya sattı

Çocuğun, 158 bin yuana (202 bin Türk Lirası) çocuksuz bir çifte satıldığı açıklandı.

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Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunu 202 bin liraya sattı

Anne, çocuğun kayıp olduğunu polise bildirmesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi.

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