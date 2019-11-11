Boykot edilen Recep İvedik 6 rekor kırdı Şahan Gökbakar duyurdu

3 günde bir milyon izlenmeyi geçti: Filmin ilk 3 günde 1.0006.437 kişi tarafından izlendiğini duyuran Şahan Gökbakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- 3 günde 1milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık. Şubatlardan sonra Kasım ayına da damgamızı vurduk ve tüm zamanların en iyi Kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6.sini yapip 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz!"