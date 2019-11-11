Boykot edilen Recep İvedik 6 rekor kırdı Şahan Gökbakar duyurdu
Merakla beklenen Recep İvedik 6 filmi Cuma günü vizyona girmişti. Şahan Gökbakar, filminin ilk üç günde ne kadar izlendiğini açıkladı.
Şahan Gökbakar'ın ana karakteri canlandırdığı Recep İvedik serisinin altıncı filmi, 2019'un en iyi açılışını yaptı. İlk üç günün izlenme rakamlarını paylaşan Şahan Gökbakar, ayrıca tüm zamanların en iyi Kasım açılışını yaptığını da duyurdu.
3 günde bir milyon izlenmeyi geçti: Filmin ilk 3 günde 1.0006.437 kişi tarafından izlendiğini duyuran Şahan Gökbakar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- 3 günde 1milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık. Şubatlardan sonra Kasım ayına da damgamızı vurduk ve tüm zamanların en iyi Kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6.sini yapip 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz!"
Öte yandan 2019'da gösterime giren yüksek gişeli Türk filmlerden 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', 923.663 izleyiciyle açılırken '7. Koğuştaki Mucize' için ilk 3 günde 615.411 bilet satılmıştı.
Tepki çekmişti: 'Recep İvedik' serisinin 6'ncı filmi, daha vizyona girmeden sette çevreye zarar verildiğinden dolayı tepki çekmişti.