Boşnak Usulü Tavuklu Büryan yapmaya ne dersiniz?
Koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkmıyoruz ve çoğu zaman yemekleri evde kendimiz hazırlıyoruz. Bu akşam yemeği için Boşnak Usulü Tavuklu Büryan yapmaya ne dersiniz? İşte size Boşnak Usulü Tavuklu Büryan tarifi...
Evde çokça vakit geçirdiğimiz şu sıralarda yeni ve daha farklı tarifler bulamadığınızdan şikayet ediyorsanız bu yemek size oldukça leziz bir yemek sunacak.
Boşnak Usulü Tavuklu Büryan Tarifi'nin Malzemeleri
6 8 kalça but tavuk veya baget
2. 5 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tavuk suyu
Vegeta karabiber veya toz biber
Boşnak Usulü Tavuklu Büryan Tarifi'nin Yapılışı
Önce tavukları yıkayıp düdüklü tencerede yarım saat kadar haşlıyoruz.
Suyunu kenara ayırın. yaklaşık 2. 5 bardak pirinci yıkayın onu da kenara koyun.
Kenara koyduğunuz pirinci de ekleyip ocakta kavurmaya devam edin (pilav gibi). Baharatlarını kafanıza göre ekliyorsunuz (Boşnaklar vegetayı sever büryana çok yakışır)
Üstüne de haşladığınız tavuğun suyunu koyun üstünü geçicek seviyede.