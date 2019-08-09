Boşanmanın ardından Chloe'ye ne oldu? Serdar Ortaç apar topar hastaneye kaldırdı
Serdar Ortaç'ın açtığı boşanma davasının ardından önceki gün tek celsede yollarını ayıran ikiliden Chloe Loughnan hastanelik oldu. Chloe Loughnan'ın boşadı eşinden alacağı nafaka da ortaya çıktı.
Aylardır ortaya atılan iddialar gerçek oldu. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, geçtiğimiz gün Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. 5 yıllık evliliğin bir anda bitmesinin ardından çeşitli iddialar magazin gündemini meşgul ederken Serdar Ortaç'ın, eşine nafaka vereceği ortaya çıktı. Boşanma sonrasında Chloe Loughnan hastanelik oldu.
Serdar Ortaç'ın vefası
Boşanmanın ardından 'Severek ayrılıyorum' diyen Chloe Loughnan bu sabah hastanelik oldu. Eski eşini hastaneye götüren Serdar Ortaç şunları söyledi:
-Kadın bana 8 senesini vermiş, getirmeyeceğim mi hastaneye, insanlığa sığır mı? Anlaşarak boşandık, o yüzden bunun sonuçlarına katlanacağız. Allah kaderi baştan yazar, ne istese o olur. Bize de bunu uygun görmüş bu oldu.
Boşanma anlaşmasında neler var?
Ünlü çiftin boşanması sonrası anlaşmanın detayları da ortaya çıkıyor. İrlandalı modele her ay nafaka ödeyecek olan Serdar Ortaç, eşine bir ev bir de araba verme kararı aldı. Nafakanın miktarı açıklanmazken, boşanmanın ardından Chloe'nin karlı çıktığını savundu.
Severek boşandık: 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren Chloe-Serdar çifti, duruşma sonrası "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.