Boşanmadan başka bir kadınla düğün yapıp fotoğrafları sosyal medyada paylaştı

Aldatma suçlamalarını kayda değer bulmuyorum: Davalı koca Ömer D. ise cevap dilekçesinde, “Eşimle fikir ve kafa yapısı ayrı olması sebebiyle sürekli tartışmalar ve kavgalar etmekteyiz. Bu kavgalar ve tartışmalar sebebiyle birbirimize olan sevgi, saygı tamamen kalmadığı gibi, birbirimize olan güven de tamamen kalmadığından, bu sebeple davalı eşimle aldığımız kararla ben de boşanmaya karar verdim. Davacının beni aldatmakla suçlamalarını kayda değer bulmuyorum. Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Davacı bana, hakaret içeren aşağılayan kelimeleri sarf ettikten sonra ‘evden defol git, kendine yeni bir hayat kur. Benden sana kadın olmaz’ dediği için medeni olarak evi terk ettim. Köye yerleştim” dedi.