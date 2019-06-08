Boşanma süreci niye uzadı? Angeline Jolie Brad Pitt ayrılığında bir iddia daha!
Uzun süredir ayrı olan Angelina Jolie ve Bradd Pitt'in boşanma sürecinde yeni bir iddia ortaya atıldı.
Angelina Jolie-Brad Pitt çifti hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. ABD basınında çıkan son iddialara göre; Angelina Jolie, boşanma işlemlerini ağırdan alarak eski eşinin kalbini kazanmaya çalışıyor.
Pitt'in ise, Jolie'nin bu yavaş tutumunun kendisini hasta ve yorgun hissettirdiği ve maddi kayıplarla karşılaşmaktan korktuğu iddia ediliyor. Jolie, resmi olarak boşanmalarını sağlayacak olan belgeleri imzalama işinde yavaş davranıyor.
Pitt'e yakın bir kaynak ise, "aktörün, kendisini eski eşi Jolie'nin elinde oyuncak olmuş gibi hissettiğini" dile getirdiğini belirtti.
Çiftin altı çocuğu Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12), ikizler Knox ve Vivienne’in (10) velayetinin kimde olacağı henüz netleşmezken, boşanma davası süresince geçici anlaşma gereği velayetleri anneleri Angelina Jolie’de bulunuyor.