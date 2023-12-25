Boşanıp aşk yaşamaya başlamıştı! Fırat Tanış’tan hamile sevgilisine şiddet

Ağustos ayında aşklarını ilan eden çiftin, Tanış'ın boşanmasından aylar önce birliktelik yaşamaya başladığı iddiası gündeme gelmişti.

2.5 yıldır devam ettiği iddia edilen aşk geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ayrılık nedeni olarak ise bomba bir iddia gündeme geldi.



.