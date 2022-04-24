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Boşandılar ama skandallar bitmiyor!Amber Heard morarttı dedi işin aslını o marka açıkladı

Boşandılar ama skandallar bitmiyor!Amber Heard morarttı dedi işin aslını o marka açıkladı

Ünlü makyaj markası Milani, Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davada ürettiği bir ürünün gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı.

Boşandılar ama skandallar bitmiyor!Amber Heard morarttı dedi işin aslını o marka açıkladı

Ünlü makyaj markası Milani, Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davada ürettiği bir ürünün gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı. Marka, perşembe günü, Heard'ün iddiasını çürütmek için 15 saniyelik bir video paylaştı.

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Boşandılar ama skandallar bitmiyor!Amber Heard morarttı dedi işin aslını o marka açıkladı

58 yaşındaki Depp, 35 yaşındaki eski eşi Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle iftira davası açmıştı. Makalede Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü. 

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Boşandılar ama skandallar bitmiyor!Amber Heard morarttı dedi işin aslını o marka açıkladı

Söz konusu yazıda Depp'in adı geçmese de aktörün avukatları makalenin yanlış bir şekilde Heard'ün evliyken şiddet gördüğünü ima ettiğini iddia ediyor. Depp bu nedenle 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

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Boşandılar ama skandallar bitmiyor!Amber Heard morarttı dedi işin aslını o marka açıkladı

Independent'in haberine göre, aktrisin avukatı Elaine Bredehoft, bahsi geçen davada Heard'ün Johnny Depp'le ilişkisi boyunca yüzündeki morlukları gizleyebilmek için Milani'nin All In One Correcting Kit'ini kullanmak zorunda kaldığını öne sürdü.

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