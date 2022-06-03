Boşandığı kocası eski sevgilisini vurdu hapis yatıp çıktı yeni sevgilisini öldürdü!

Olay yerinde 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte bulunan Gülsüm İ. ilk ifadesinde gece evine gelen eski eşi Nuri Sayar’ın, Anıl Kiraz ile tartışma yaşadığını, tartışmanın dışarıda devam ettiğini, Nuri Sayar’ın Anıl Kiraz’ı ayağından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını, Anıl Kiraz’ın da otomobilinden aldığı tüfekle intihar ettiğini söyledi.