Borsa İstanbul’da devre kesici çalıştı! BIST 100 neden yüzde 6’dan fazla düştü?

Borsa İstanbul’da 16 Eylül 2026 Çarşamba günü sert satış dalgası yaşandı. “Borsa neden devre kesti?”, “BIST 100 neden düştü?”, “Devre kesici ne zaman çalıştı?” ve “Borsada işlemler saat kaçta yeniden başladı?” gibi sorular araştırılıyor. BIST 100’de kayıp gün içinde yüzde 6’yı aşınca Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi otomatik olarak devreye girdi. İşlemler yaklaşık 20 dakikalık sürecin ardından yeniden başladı. Peki düşüşün arkasında ne vardı, BIST 100 günü kaç puandan kapattı? İşte ayrıntılar.

BORSA İSTANBUL’DA DEVRE KESİCİ NEDEN ÇALIŞTI?

BIST 100 endeksinin önceki günün kapanışına göre yüzde 6 veya daha fazla değer kaybetmesi, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin çalışmasını tetikledi. Borsa İstanbul’un kurallarına göre yüzde 6’lık aşağı yönlü eşik aşıldığında sistem otomatik olarak devreye giriyor. Amaç, sert fiyat hareketlerinde yatırımcılara değerlendirme süresi tanımak ve piyasadaki ani dalgalanmayı sınırlamak.

BORSA SAAT KAÇTA DEVRE KESTİ?

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi saat 16.04.32 itibarıyla devreye girdi. Bu anda Pay Piyasası’ndaki işlem sıraları, VİOP’ta pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarı’ndaki işlemler geçici olarak durduruldu.

BORSADA İŞLEMLER SAAT KAÇTA YENİDEN BAŞLADI?

Devre kesicinin ardından gerekli bekleme, emir toplama ve eşleştirme süreçleri uygulandı. Borsa İstanbul’da sürekli işlemler saat 16.24 itibarıyla yeniden başladı. Böylece yaklaşık 20 dakikalık devre kesici sürecinin ardından pay piyasasında normal seans akışına dönüldü.

BIST 100 GÜN İÇİNDE EN DÜŞÜK KAÇ PUANI GÖRDÜ?

BIST 100 endeksi sert satışların etkisiyle gün içerisinde 12.817,01 puana kadar geriledi. Bu seviye 2 Nisan’dan bu yana görülen en düşük düzey olarak kayıtlara geçti. Endeks günün en yüksek seviyesinde ise 13.877,35 puanı gördü. Böylece gün içinde oldukça geniş bir fiyat hareketi yaşandı.

BIST 100 GÜNÜ KAÇ PUANDAN KAPATTI?

Devre kesici sonrasında kayıpların bir bölümü geri alınsa da BIST 100 günü sert düşüşle tamamladı. Endeks yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi yaklaşık 262,2 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi ise yüzde 6,48 değer kaybetti.

BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞTÜ?

16 Eylül’deki sert satışlarda fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve bazı hisselerde yoğunlaşan satış baskısı öne çıktı. Kritik teknik seviyelerin aşağı kırılmasıyla zarar-kes emirlerinin devreye girmesi satışların hızlanmasına katkı sağladı. Önceki gün BIST 100’ün yüzde 2,41 düşmesi de piyasanın güne zaten zayıf bir görünümle başlamasına neden olmuştu.

EN FAZLA HANGİ SEKTÖR DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul’da 16 Eylül kapanışında sektör endekslerinin tamamı değer kaybetti. Günün en sert düşüşü yüzde 9,74 ile finansal kiralama ve faktoring endeksinde yaşandı. Bankacılık ve holding hisselerindeki yüzde 6’yı aşan kayıplar da BIST 100 üzerindeki satış baskısını artırdı.

ENDEKSE BAĞLI DEVRE KESİCİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Borsa İstanbul kurallarına göre BIST 100’ün gün içerisinde önceki kapanışa kıyasla yüzde 6 veya daha fazla düşmesi halinde Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye giriyor. Pay piyasasındaki işlemler önce 10 dakika duruyor, ardından sürekli işlem gören paylarda emir toplama ve eşleştirme aşamaları uygulanıyor. Sistem yalnızca aşağı yönlü sert hareketlerde çalışıyor.