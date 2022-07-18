Bordo bereli Selahattin Taşkın'a acı veda! Bayramdan sonra Erzurum'a izne gelecekmiş
Özel Kuvvetlerde görev yapan Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38) Pençe-Kilit Harekatı sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin naaşı memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.
Pençe-Kilit Harekatı'nda Metin Dağı bölgesine yapılan sızma girişimi esnasında teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38) memleketi Erzurum’un Oltu ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namaza Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri, ilçe halkı ve şehidin yakınları katıldı.
Bayramdan sonra ailesini ziyaret edecekti
Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın bayramdan sonra izne geleceğini ifade eden babasının ikinci eşi olan Çınar Taşkın, “Bayramdan sonra izne gelecekti, para göndermiştik ama cenazesi geldi” dedi.
Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tuzla köyünde defnedildi. Cenaze namazında Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.