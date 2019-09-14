Bombalı paketi açan rektörün eli koptu
Ukrayna’da evinin bahçesine bırakılan bombalı paketi açan Ternopil Ulusal Ekonomi Üniversitesi Rektörü Andrey Krysovaty’in eli koptu.
Olay, Ukrayna'nın batısında yer alan Ternopil şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda Ternopil Ulusal Ekonomi Üniversitesi Rektörü Andrey Krysovaty’in evinin bahçe kapısına bırakılmış olan bir paketi aldığı görülüyor. Paketi inceleyerek bahçede yürüyen rektörün yanına daha sonra eşi geliyor
Görüntülerde bir süre pakete bakan rektörün, paketi açmasıyla birlikte patlamanın meydana geldiği görülüyor. Dumanların kalkmasının ardından rektörün eşinin yerde yattığı, rektörün de bahçede acı içinde koştuğu görülüyor.
Eşi gözünden yaralandı: Ukrayna basını, olayda rektörün sol elinin koptuğunu, eşinin de vücudu ve gözüne metal parçalarının girdiğini duyurdu. Hastaneye kaldırılan rektörün elinin dikildiği; eşinin bir gözünü kaybetme riski bulunduğu, vücudunda da yaraların bulunduğu belirtildi.
Gözünü kaybetme riski var: Hastaneye kaldırılan rektörün elinin dikildiği; eşinin bir gözünü kaybetme riski bulunduğu, vücudunda da yaraların bulunduğu belirtildi.