Bombalı paketi açan rektörün eli koptu

Eşi gözünden yaralandı: Ukrayna basını, olayda rektörün sol elinin koptuğunu, eşinin de vücudu ve gözüne metal parçalarının girdiğini duyurdu. Hastaneye kaldırılan rektörün elinin dikildiği; eşinin bir gözünü kaybetme riski bulunduğu, vücudunda da yaraların bulunduğu belirtildi.