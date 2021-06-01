Bomba Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit yorumu Akasya Asıltürkmen bakın ne dedi
Akasya Asıltürkmen, 'Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki duyanların ağzı açık kaldı. Özçivit hayranları kızacak gibi...
Şimdiye kadar birçok başarılı projede yer alan Akasya Asıltürkmen şimdilerde sosyal medyada Influencer olarak yoluna devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akasya Asıltürkmen, İkilemli soruların konuğu olurken birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Influencer olarak yoluna devam eden ve sosyal medyadan sık sık reklam yapan Akasya Asıltürkmen, hakkında yapılan eleştiriler hakkında şunları söyledi:
''Herkesi memnun edemezsin. Ama daha çok teşekkür ediyorlar. Ben de işime olumlu tarafından bakmayı tercih ediyorum.''
''Influencer olarak körü körüne bir şeyi önermeyi doğru bulmuyorum. Bunun sonuçları çok ağır oluyor.''