BIST 1.425
DOLAR 8,53
EURO 10,43
ALTIN 522,80

Bomba Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit yorumu Akasya Asıltürkmen bakın ne dedi

Bomba Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit yorumu Akasya Asıltürkmen bakın ne dedi

Akasya Asıltürkmen, 'Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki duyanların ağzı açık kaldı. Özçivit hayranları kızacak gibi...

Bomba Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit yorumu Akasya Asıltürkmen bakın ne dedi

Şimdiye kadar birçok başarılı projede yer alan Akasya Asıltürkmen şimdilerde sosyal medyada Influencer olarak yoluna devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akasya Asıltürkmen, İkilemli soruların konuğu olurken birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

113
Bomba Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit yorumu Akasya Asıltürkmen bakın ne dedi

Influencer olarak yoluna devam eden ve sosyal medyadan sık sık reklam yapan Akasya Asıltürkmen, hakkında yapılan eleştiriler hakkında şunları söyledi:

213
Bomba Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit yorumu Akasya Asıltürkmen bakın ne dedi

''Herkesi memnun edemezsin. Ama daha çok teşekkür ediyorlar. Ben de işime olumlu tarafından bakmayı tercih ediyorum.''

313
Bomba Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit yorumu Akasya Asıltürkmen bakın ne dedi

''Influencer olarak körü körüne bir şeyi önermeyi doğru bulmuyorum. Bunun sonuçları çok ağır oluyor.''

413