Bomba kiracı anketi! 'Çıksak ev bulamayacağız korkusuyla fazla zamma 'evet' diyorlar

Geçen sene resmi sınırdan daha fazla kira artış talebi ile karşılaşan kiracıların yaklaşık dörtte üçü bu talebi kabul etmek zorunda kalırken, bu sene ise bu durumda olan neredeyse her on kiracıdan dokuzu resmi sınırdan fazla olan artış talebini kabul etmek durumunda kaldı.