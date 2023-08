Bomba kiracı anketi! 'Çıksak ev bulamayacağız korkusuyla fazla zamma 'evet' diyorlar

Ipsos Araştırma şirketinin kiracılar ve ev sahiplerine ilişkin yaptığı bir araştırma, geçen yıl her iki kiracıdan birinin yüzde 25’ten fazla kira zammına maruz kalırken, bu yıl her on kiracıdan yedisinin bu durumla karşılaştığını ortaya koydu.