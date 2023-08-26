Bomba kiracı anketi! 'Çıksak ev bulamayacağız korkusuyla fazla zamma 'evet' diyorlar
Son dönemde yüzde 25'lik kira artış sınırlaması nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasındaki çatıma büyüdü. Zaman zaman ölümle sonuçlanan kavgalar yaşanırken, Ipsos Araştırma, kiracılarla ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Oturulan evden ve semtten memnuniyet azalmasına rağmen 'Bütçeme uygun ev bulamam' korkusu, yüksek kira zamlarını kabul edenlerin sayısını artırdı.
Kira fiyatları uçuşa geçerken, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kavgalar da büyüyor. Hükümet yüzde 25 kira artışı sınırı getirmesine rağmen, ev sahipleri zorlayarak fahiş kira artışları yapıp yeni sözleşmeler imzalıyor. Kiracı -ev sahibi kavgalarında ise kan akmaya başladı. Ipsos'un araştırmasına göre, yüzde 25'ten fazla kira artış talebine maruz kalan kiracıların oranı bir yılda yüzde 51'den yüzde 69'a çıktı. Oturulan evden ve semtten memnuniyet azalmasına rağmen 'Bütçeme uygun ev bulamam' korkusu, yüksek kira zamlarını kabul edenlerin sayısını artırdı.
Ipsos Araştırma şirketinin kiracılar ve ev sahiplerine ilişkin yaptığı bir araştırma, geçen yıl her iki kiracıdan birinin yüzde 25’ten fazla kira zammına maruz kalırken, bu yıl her on kiracıdan yedisinin bu durumla karşılaştığını ortaya koydu.
Bu durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğinin altı çizilen araştırmaya göre, devletin açıkladığı yasal orandan daha fazla kira artış talebine maruz kalan kiracıların oranı bir yılda yüzde 51’den yüzde 69’a çıktı.
Geçen sene resmi sınırdan daha fazla kira artış talebi ile karşılaşan kiracıların yaklaşık dörtte üçü bu talebi kabul etmek zorunda kalırken, bu sene ise bu durumda olan neredeyse her on kiracıdan dokuzu resmi sınırdan fazla olan artış talebini kabul etmek durumunda kaldı.