Bomba iddia canlı yayını karıştırdı sesi kesildi! İfşa sonrası eşcinselim diyen Senem Kuyucuoğlu Seren Serengil'e patladı
2009 senesinde katıldığı bir yarışmayla Türkiye güzeli seçilen model Senem Kuyucuoğlu'yla ilgili ortaya atılan iddialar olay oldu.
Geçen yıl Şubat ayında Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis X-TRA programına konuk olan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla büyük ses getirmişti.
Kariyerinin zirvesinde, modellik yaptığı dönemde basına gizlice servis edilen görüntüleriyle konuşulan Kuyucuoğlu, yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi üzerinden tartışmalara yol açmıştı ve yıllarca kabuğuna çekilmişti.
Hayatı altüst oldu: Kuyucuoğlu çocukluğunu, anne ve babasıyla yarım kalan hikayesini, modelliğe başlama öyküsünü ve hayatının alt üst olduğu dönemi ayrıntılarıyla paylaşmıştı.
Uzakta yaşamayı tercih ettim: Cinsel yönelimiyle ilgili olarak Kuyucuoğlu "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" demişti.