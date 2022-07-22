Bomba anketin sonuçlarını Abdulkadir Selvi yazdı! Hem iktidara hem muhalefete alarm zili çaldıran anket
Areda-Survey'in 26-30 Haziran tarihleri arasında 200 bin kişi ile yaptığı anketten hem iktidara hem muhalefete uyarı çıktı. Vatandaşın en büyük ilk üç sorunu, ekonomi, hayat pahalılığı ve işsizlik ile iktidara alarm zili çaldırırken, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda olacaklarla ilgili vatandaşın kanaati en dikkat çeken sonuç oldu...
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Areda-Survey tarafından 26-30 Haziran tarihleri arasında 200 bin kişi üzerinde yapılan siyasi araştırmanın sonuçlarını paylaştı. En önemli sorun yine ekonomi, pahalılık ve işsizlik çıkarken, 'Muhalefet iktidara gelirse ülkeyi nasıl yönetir" sorusuna verilen cevap muhalefet için alarm verici nitelikte. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan açık ara önde çıkarken, muhalefetin adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu yükselişini sürdürüyor. İşte Areda Survey anketinden çarpıcı sonuçlar...
Hangi araştırmayı açarsanız açın, en önemli gündem maddesi olarak ekonomi ve pahalılık ön plana çıkıyor. Areda-Survey’in haziran araştırmasında da halkımız yüzde 36.5’le en önemli gündem maddesi olarak ekonomi demiş. Onu yüzde 30.8’le zamlar ve pahalılık takip ediyor. Yoksulluk ise yüzde 7.6’yla üçüncü sırada geliyor. Aslında üçü de aynı kapıya çıktığı için aslında toplamak gerekiyor. Bu durumda halkımızın yüzde 74.9’unun öncelikli gündemini ekonomi, zamlar, pahalılık ve yoksulluk oluşturuyor.
Gençlerin en önemli sorunu
Areda-Survey araştırmasında da ‘Gençliğin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna yanıt aranmış. Ankete katılanların yüzde 22.3’ü işsizlik diyor. Gelecek kaygısı diyenlerin oranı ise yüzde 13.7 çıkıyor. Onu yüzde 10.6’yla eğitim ve yüzde 2.6’yla cehalet takip ediyor. Gençler kızmayın ama “Tembellik” de araştırmaya girmiş. Yüzde 3.8 tembellik derken, sosyal medya bağımlılığı yüzde 3.7’yle tırmanışa geçmiş.
Muhalefet partileri iktidar olursa ülkeyi nasıl yönetir?
Ankete katılanlara ‘Muhalefet partileri iktidar olursa sizce Türkiye’yi nasıl yönetir?’ diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 47’si daha iyi yönetir diyor. Ama yüzde 53’ü hükümetten daha kötü yönetir görüşünde. Ekonomide ciddi sorunlar var ama buna rağmen halkımızın çoğunluğu muhalefet gelirse daha iyi yönetir demiyor.