Bomba anketin sonuçlarını Abdulkadir Selvi yazdı! Hem iktidara hem muhalefete alarm zili çaldıran anket

Hangi araştırmayı açarsanız açın, en önemli gündem maddesi olarak ekonomi ve pahalılık ön plana çıkıyor. Areda-Survey’in haziran araştırmasında da halkımız yüzde 36.5’le en önemli gündem maddesi olarak ekonomi demiş. Onu yüzde 30.8’le zamlar ve pahalılık takip ediyor. Yoksulluk ise yüzde 7.6’yla üçüncü sırada geliyor. Aslında üçü de aynı kapıya çıktığı için aslında toplamak gerekiyor. Bu durumda halkımızın yüzde 74.9’unun öncelikli gündemini ekonomi, zamlar, pahalılık ve yoksulluk oluşturuyor.