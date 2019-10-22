Bolu’da zincirleme trafik kazası 3 ölü 2 yaralı
BOLU’nun Gerede ilçesinde kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
BOLU Gerede-Karabük karayolunda meydana gelen feci kazada; edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Cort ailesinin içinde bulunduğu Cevdet Cort idaresindeki 34 BJ 7635 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen odun yüklü Şafak E. yönetimindeki 14 KB 382 plakalı kamyona yandan çarptı.
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Bu sırada, Ahmet A. yönetimindeki 06 VOT 52 plakalı otomobil ise, kazaya karışan hafif ticari araca çarptı.
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Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Nurten Cort ile otomobil sürücüsü Ahmet A. yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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