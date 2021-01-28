Bolu'da üniversiteyi bırakıp bu işe başladılar! Yurtdışından sipariş yağıyor
BOLU'da yaşayan 2 kardeş, babalarının telefonuyla üniversite hayatlarını yarıda bırakıp başladıkları işte şimdi yurtdışından sipariş yağıyor.
Gerede ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hasan ve ikizi Hüseyin Bican üniversitede okuyorlardı. Helva üretimi yapan babalarının telefon etmesiyle hayatları bir anda değişti.
Gelen telefonla Bican kardeşler, üniversite eğitimlerini yarıda bırakıp büyük dedelerinin panayır dönemlerinde düzenlenen yarışmada keşfettiği Şak Şak Helvası'nın üretimine yöneldi.
Sanayi sitesindeki imalathanelerinde kışın 8, yazın 15 kişiye iş imkanı sağlayan ikizler, dedelerinin şeker, ceviz ve çöven bitkisi suyu kullanarak ürettiği helvaları sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.
Türkiye'nin en büyük 5 panayırı içinde bulunan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nda en fazla tüketilen tatlı olan helvaya, Gerede Belediyesi ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle coğrafi işaret tescili de alan ikizler, Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapmaya başladı.