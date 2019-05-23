Bolu'da TIR'a çarpan lüks araç hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı
BOLU'da, lüks aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren kişi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BOLU’da, TEM otoyolunda TIR'a arkadan çarparak hurdaya dönen lüks aracın sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
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TEM otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks araç, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a çarptı.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.
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