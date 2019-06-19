Bolu'da D-100'ün Ankara yönü selden dolayı trafiğe kapandı
Demirören Haber Ajansı
BOLU’da etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile D-100 Karayolu trafiğe kapanırken, köy yolları da sel sularına teslim oldu.
BOLU'da etkili olan yağmur nedeniyle Rüzgarlar ve Çaygökpınar köylerinde dereler taştı. Merkez Mahallesi sular altında kaldı, D-100 Karayolunun Ankara yönü trafiğe kapandı.
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Bolu'da şiddetli yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Aşırı yağmur nedeniyle Rüzgarlar köyünde bulunan Rüzgarlar Deresi taştı.
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Köyün Merkez Mahallesi, sular altında kaldı.
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