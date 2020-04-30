Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti kanser tedavisi görüyordu
HİNDİSTAN'ın ünlü Bollywood sineması oyuncularından 67 yaşındaki Rishi Kapoor, dün sabah hastanede yaşamını yitirdi. Usta oyuncu, iki yıldır kanser tedavisi görüyordu.
Bollywood sineması oyuncularından Rishi Kapoor, iki senedir kanser tedavisi görüyordu, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Usta isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
110
Hint basınındaki haberlere göre, sinema hayatına babası Raj Kapoor'un filmleriyle başlayan ve sonrasında romantik filmlerdeki rolleriyle üne kavuşan oyuncu, dün sabah kaldırıldığı Mumbai'deki hastanede yaşamını yitirdi.
210
Kapoor'a 2018'de kanser teşhisi konmuş ve ABD'de yaklaşık 1 yıl süren tedavisinin ardından eylül ayında Hindistan'a dönmüştü.
310
İlk kez babası Raj Kapoor'un 1970'de yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Mera Naam Joker filminde çocuk oyuncu olarak rol alan Kapoor, bu filmdeki performansıyla En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü almıştı.
410