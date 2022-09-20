Boksun efsane ismi artık konuşamıyor bile! Mike Tyson hastalığını açıkladı
DÜNYA genelinde boks sporunun efsane isimlerinin önde gelenlerinden olan ismi Mike Tyson'ın son hali yürek dağladı. 'Konuşamıyorum bile' diyen Tyson, bir sinir zedelenmesi hastalığına yakalandığını söyledi. İşte Tyson'un son hali...
Ünlü boksör Mike Tyson geçtiğimiz ay tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin sebebini açıkladı. Tyson'un hastalığı ne? Tekrar konuşabilecek mi?
Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kaldığını belirten Tyson, siyatik hastalığına yakalandığı paylaştı.
Konuşamıyorum bile...
Newsmax TV’ye konuşan boksör, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki bu sahip olduğum tek hastalık. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Siyatik hastalığı nedir?
Halk arasında siyatik diye bilinen hastalık, sinirlerin gerilmesi veya sıkışması sonucu belden kalçaya ve uyluğun arka kısmına yayılan ağrı, uyuşma, gerilme ve bazen de karıncalanma rahatsızlığıdır.