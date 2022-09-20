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Boksun efsane ismi artık konuşamıyor bile! Mike Tyson hastalığını açıkladı

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Boksun efsane ismi artık konuşamıyor bile! Mike Tyson hastalığını açıkladı

DÜNYA genelinde boks sporunun efsane isimlerinin önde gelenlerinden olan ismi Mike Tyson'ın son hali yürek dağladı. 'Konuşamıyorum bile' diyen Tyson, bir sinir zedelenmesi hastalığına yakalandığını söyledi. İşte Tyson'un son hali...

Boksun efsane ismi artık konuşamıyor bile! Mike Tyson hastalığını açıkladı

Ünlü boksör Mike Tyson geçtiğimiz ay tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin sebebini açıkladı. Tyson'un hastalığı ne? Tekrar konuşabilecek mi? 

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Boksun efsane ismi artık konuşamıyor bile! Mike Tyson hastalığını açıkladı

Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kaldığını belirten Tyson, siyatik hastalığına yakalandığı paylaştı.

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Boksun efsane ismi artık konuşamıyor bile! Mike Tyson hastalığını açıkladı

Konuşamıyorum bile...

Newsmax TV’ye konuşan boksör, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki bu sahip olduğum tek hastalık. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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Boksun efsane ismi artık konuşamıyor bile! Mike Tyson hastalığını açıkladı

Siyatik hastalığı nedir?

Halk arasında siyatik diye bilinen hastalık, sinirlerin gerilmesi veya sıkışması sonucu belden kalçaya ve uyluğun arka kısmına yayılan ağrı, uyuşma, gerilme ve bazen de karıncalanma rahatsızlığıdır.

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