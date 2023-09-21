Boğazına bıçak dayayıp annesini rehin aldı! Vurularak etkisiz hale getirilen zanlı hayatını kaybetti

Bu sırada evdeki eşi ve çocukları dışarıya kaçarken Hülya A, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kendini dışarıya attı, durumu polise bildirdi. Öfkeli genç bunun üzerine evde ne bulduysa dışarıya atmaya başladı İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi istendi.