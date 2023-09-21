Boğazına bıçak dayayıp annesini rehin aldı! Vurularak etkisiz hale getirilen zanlı hayatını kaybetti
Antalya Muratpaşa'da geçtiğimiz yıl 2 polisi yaralayan zanlı annesinin boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Anne kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken olay yerine gelen polis ekipleri etrafa zarar veren kişiyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Zanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polisi alarma geçiren olay, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı 6. sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olan ve bir süre önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığı belirtilen Fırat Altun (28), annesi Hülya A.'yı bıçakla rehin aldı.
Bu sırada evdeki eşi ve çocukları dışarıya kaçarken Hülya A, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kendini dışarıya attı, durumu polise bildirdi. Öfkeli genç bunun üzerine evde ne bulduysa dışarıya atmaya başladı İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi istendi.
Ortalığı savaş alanına çevirdi
Polisin iknalarına yanıt vermeyen Fırat Altun, Cam, plastik, tahta ve mutfak eşyalarını sokağa fırlatmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri bir yandan özel harekat ekiplerinden destek isterken, bir yandan da sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Sokakta araçları kalan bazı vatandaşlar, zarar görmemesi adına otomobillerini almaya çalıştı.
Çatıya keskin nişancı yerleştirildi
Özel Harekat ekiplerinin gelmesinin ardından şahsı etkisiz hale getirmek için operasyon düğmesine basıldı. Ekipler sokağı ablukaya alarak binanın içerisine girdi. Şahsın kapıyı açmaması direnmesi üzerine ilk olarak ikamet içerisine yoğun biber gazı sıkıldı.