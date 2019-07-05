Boğaziçi Üniversitesi rektörüne mezuniyet töreninde büyük şok! Öğrenciler bir anda...

Boğaziçi Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yılda renkli görüntülerle mezunlarını uğurladı. Ancak bu mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan'a karşı yapılan protestolar damga vurdu. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Özkan, sözlerine başladığı sırada karşılaştığı manzara ile şaşkına döndü.