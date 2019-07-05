Boğaziçi Üniversitesi rektörüne mezuniyet töreninde büyük şok! Öğrenciler bir anda...
İSTANBUL'un köklü üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, 152. mezuniyet törenini gerçekleştirdiği esnada rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı protesto etti.
Boğaziçi Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yılda renkli görüntülerle mezunlarını uğurladı. Ancak bu mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan'a karşı yapılan protestolar damga vurdu. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Özkan, sözlerine başladığı sırada karşılaştığı manzara ile şaşkına döndü.
Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın konuşması esnasında mezunlar ayağa kalkarak sahneye karşı sırtlarını döndü. Bazı öğrenciler ise Özkan'ın konuşma yaptığı sırada kürsünün önüne gitti. Ancak bu protestoya rağmen Prof. Dr. Özkan konuşmasını sorunsuz bir şekilde tamamladı.
LGBTİ bayrakları açıldı: Öte yandan LGBTİ bayrağı alan bazı mezunlar da tören alanında koştu. 2 bin 482 öğrencinin kep attığı bu mezuniyet töreni, gündeme gelen protestolarla unutulmazlar arasına girdi.
Ayrıca törenee Boğaziçi Üniversitesi'nin eski mezunlarından olan ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane de katıldı. Nane, törende yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: