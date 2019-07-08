Boğaz'daki yalıları bakın en çok kimler alıyor

İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından Beylerbeyi’nde bulunan ve 59 yıllık tarihi olan yalı , sahiplerinin kalabalıklaşması ve yalıya sığmaması nedeniyle satışa çıkarıldı. Boğaz'ın incisi konumundaki 1150 metrekare arsa içerisinde bulunan ve içerisinde 4 daire bulunan yalı için istenen miktar ise 140 milyon lira.