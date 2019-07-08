Boğaz'daki yalıları bakın en çok kimler alıyor
İstanbul Boğazı'ndaki yüksek fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen yalılara yabancıların ilgisinin çok olduğu ama satış aşamasında ise bunun pek öyle olmadığı öğrenildi.
İstanbul Boğazı'nda yer alan ve sık sık milyon dolarlık fiyatlarıyla haberlere konu olan yalılara yabancıların büyük ilgisinin olduğu ama yalıları Türklerin daha çok aldığı öğrenildi.
İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından Beylerbeyi’nde bulunan ve 59 yıllık tarihi olan yalı , sahiplerinin kalabalıklaşması ve yalıya sığmaması nedeniyle satışa çıkarıldı. Boğaz'ın incisi konumundaki 1150 metrekare arsa içerisinde bulunan ve içerisinde 4 daire bulunan yalı için istenen miktar ise 140 milyon lira.
Gayrimenkul danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, Eylül ayından beri İstanbul Boğazı'nda 7 yalı satıldığını söyleyerek, "Aile büyüdükçe, çocuklar olmaya başladıkça artık eve sığamama probleminden ötürü ve bir kısmının artık burada yaşamamasından dolayı yalıyı satışa çıkardılar” dedi.
İstanbul'da 600 yalı var
İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasının karşısında, Avrupa ve Anadolu Yakasında 600 adet yalı yer alıyor. İstanbul Boğazı’nın incisi olarak adlandırılan yalılardan yaklaşık 60 tanesi de şu an satılık durumda yeni sahiplerini arıyor. O yalılardan birisi de Üsküdar Beylerbeyi’nde Yalıboyu Caddesinde bulunuyor.